AVERSA – Disavventura in moto per l’assessore comunale di Aversa, Francesco Sagliocco. Si stava recando in Municipio in sella al suo scooter quando a seguito di un’apertura improvvisa dello sportello di un’auto, che transitava in zona, ha perso l’equilibrio cadendo rovinosamente a terra.

Trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa e subito dimesso in quanto avrebbe riportato solo una lieve contusione alla gamba.