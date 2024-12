AVERSA. Incidente in via Salvo D’Acquisto, feriti due vigili

Per entrambi gli agenti si sono rese necessarie le cure dei medici dell’ospedale Moscati

AVERSA – Due agenti della polizia municipale sono rimasti coinvolti, lunedì, in un incidente stradale, in via Salvo D’Acquisto mentre prestavano servizio in un’attività di controllo del traffico. Per cause ancora in corso di accertamento la vettura dei caschi bianchi è stata travolta da un’auto con conseguente danni al veicolo e la necessità di cure mediche da parte dei due agenti trasportati dai sanitari del 118 al pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Aversa.