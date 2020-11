AVERSA. Lutto improvviso all’Alberghiero, muore storico collaboratore

CESA (Lidia e Christian de Angelis) – E’ stata resa nota in queste ore la dipartita di Domenico Mangiacapre, storico e stimato collaboratore scolastico dell’Istituto Alberghiero di Aversa Rainulfo Drengot. L’uomo lascia prematuramente la moglie e i suoi due figli, oltre i tanti docenti e studenti colpiti improvvisamente da questo dolore. Mimmo era originario di Cesa ed era molto apprezzato nell’istituto alberghiero normanno.

Sempre gentile e disponibile, un vero punto di riferimento per i docenti ma soprattutto per gli studenti. La sua dipartita ha gettato tutti nel dolore più profondo. Numerosi i messaggi di addio e cordoglio per Mimmo.