AVERSA. Lutto in città: muore Beniamino o’ apparatore. Allestiva eventi e cerimonie

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Lutto in città si perde un altro pezzo di storia locale. Addio a Beniamino “O’ apparatore”. Da poco è venuto a mancare Beniamino Ferrara l’uomo molto noto in città e nell’agro aversano, si occupava degli allestimenti delle diverse cerimonie ed eventi della città, allestiva con i suoi familiari i palchi delle più importanti cerimonie ed eventi che negli anni si sono susseguiti sul territorio. Un vero maestro con chiodi e martello dal nulla realizzava capolavori.

In pochi minuti appena appresa la terribile notizia ci sono stati numerosi messaggi di addio e cordoglio. Questo quello dei membri del comitato Solenni Festeggiamenti in onore di San Marcellino Prete e Martire: “Giunge notizia di pochi minuti fa: è deceduto Beniamino ‘o apparatore, alias Beniamino Ferrara. Aversano doc ha girato per lavoro le maggiori chiese dell’agro aversano. Beniamino era molto affezionato a San Marcellino, perché veniva chiamato ad arredare l’altare del Santo Patrono dai tempi di don Bernardino Barbato. Non solo. Era l’apparatore che il venerdì mattina della festa patronale svegliava tutti i cittadini, quelli che vivevano in centro, con il suo martello e chiodi. Batteva, inchiodava, e realizzava in mattinata il palco centrale in piazza Municipio, dove per la maggior parte si svolgevano i festeggiamenti. Era colui che dava inizio alla festa con il suono del martello e dei chiodi. Sentite condoglianze alla famiglia Ferrara… Buon viaggio Beniamino”.