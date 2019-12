AVERSA. Lutto in città: muore l’architetto e professore Paolino Romano

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Paolino Romano era uno stimato e noto professionista aversano, architetto e docente presso il Liceo Artistico “Giordano” di Aversa.

Aveva 63 anni ed era sposato con Patrizia De Niccolò. Lascia i suoi giovani figli Maro e Matteo, e tanti colleghi, amici e studenti.

I funerali si terranno oggi alle 16 preso la parrocchia Santa Teresa del Bambin Gesù ad Aversa.

Ha sempre fatto coesistere l’attività di imprenditore nel campo delle costruzioni con l’insegnamento accademico, insegnamento in cui ha trasfuso la pluridecennale esperienza imprenditoriale tecnica, sperimentando e attuando sul campo l’arte del sapere, trasformandola nell’arte del fare.

Le generazioni degli ultimi anni di studenti, sono state forgiate dal suo insegnamento, attraverso corsi e lezioni che armonizzavano il momento teorico con il momento applicativo, stimolando la capacità critica e la coscienza della rilevanza sociale ed etica della figura dell’architetto.

Per il professor Romano gli studenti erano tutti uguali, ed andavano seguiti con la stessa benevola attenzione, dedizione e spirito di servizio.

Quasi sempre le lezioni non erano tradizionali ma erano un vero e proprio happening, una sorta di spettacolo, basato su una apparente improvvisazione, che serviva a coinvolgere gli studenti, a creare il giusto pathos, a far crescere l’aspettativa con un irrefrenabile desiderio di conoscerne la conclusione.

I ragazzi rimanevano affascinati da tutto questo, e finivano per amare i suoi corsi e la materia, con risultati in termini di apprendimento e maturazione, di eccellenza. Indubbiamente per queste e tantissime altre qualità il prof. è stato, forse, uno dei docenti tra i più amati e stimati del Liceo.