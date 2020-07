AVERSA. Lutto in città: muore Renato Virgilio, storico titolare del Teatro Cimarosa

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Lutto nella città normanna, si è spento Renato Virgilio, storico titolare delle sale cinematografiche e teatrali “Metropolitan”, “Cimarosa” di Aversa e “Bristol” di Pinetamare. Virgilio era molto noto in città per le diverse iniziative ospitate sia teatrali, che cinematografiche e politiche presso i saloni dello storico Teatro Cimarosa nel Salone Romano.

La sua dipartita è molto triste per tutti i cittadini normanni, memoria storica della comunità, se ne va un altro pezzo di storia della città. L’uomo che già in passato aveva sofferto per la dipartita dell’amata moglie e della figlia Melina, scomparsa tragicamente in giovane età alcuni anni fa, lascia gli altri figli Antonio e Vincenzo e i tanti amici e familiari, oltre che l’intera comunità nel dolore. I funerali si terranno oggi alle 16 presso la Parrocchia di Sant’Eudeno (Trinità) ad Aversa. In queste ore tanti i messaggi di addio e cordoglio per il cavaliere Virgilio.