AVERSA. Lutto nel mondo degli artigiani. Addio a Raffaele, noto meccanico della città

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Un ennesimo doloroso lutto colpisce la comunità normanna. Si è spento Raffaele De Luca, 56enne titolare di una rinomata autofficina. L’uomo, sposato con Luisa, padre di Luigi e Jiosefin, era molto conosciuto in città. Sempre gentile e solare era un vero genio con le auto. Tantissimi i messaggi di addio e cordoglio per Raffaele. Un amico scrive: “Si è portato via un amico, Raffaele De Luca, un’istituzione nell’assistenza auto un grande tecnico specialista. Addio caro amico”.