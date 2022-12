AVERSA. LUTTO nel mondo forense. E’ morto l’avvocato Pezone

I funerali saranno celebrati oggi pomeriggio alle 15,00

AVERSA/CASERTA – Lutto nel mondo forense, si è spento l’avvocato Salvatore Vinicio Pezone, da tutti conosciuto come Sammy. La triste notizia si è appresa da una nota della Camera Civile di Aversa: “La Camera Civile di Aversa, sgomenta, esprime il proprio cordoglio per l’improvvisa scomparsa dell’avv. Salvatore Vinicio Pezone, per gli amici Sammy, civilista serio, preparato, equilibrato e coscienzioso. Alla famiglia, ed in particolare alla moglie Alessandra, ai figli avv. Luigi, Fabio e Francesco, nonché al fratello, avv. Maurizio, giungano le condoglianze del Presidente, del Direttivo e degli iscritti tutti.”

La dipartita dell’avvocato Pezone colpisce anche il mondo politico in quanto aveva ricoperto il ruolo di vice sindaco durante l’amministrazione retta da Domenico Ciaramella.

I funerali si terranno oggi 12 Dicembre, alle ore15.00, nella Chiesa Parrocchiale di Nostra Signora di Lourdes, In Via John Fitzgerald Kennedy, 42, Caserta