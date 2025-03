AVERSA. MALAMOVIDA. Controlli, sanzioni e denunce: il bilancio dei carabinieri

Pattuglie impegnate nei punti strategici del territorio, a ridosso dei centri di maggiore aggregazione e lungo le principali vie di comunicazione dell’agro aversano.

AVERSA – 200 persone e 90 veicoli controllati, con la contestuale elevazione di 25 contravvenzioni per violazioni al codice della strada e la denuncia in stato di libertà di 6 giovani. Sono questi i numeri del servizio di controllo coordinato del territorio eseguito nell’ultimo fine settimana dai carabinieri della Compagnia di Aversa.

In campo, nel centro normanno, oltre a 10 pattuglie dei Carabinieri delle Stazioni dipendenti dal Gruppo di Aversa, anche personale della ASL di Caserta – sede di Aversa, e militari del 10° Reggimento Carabinieri Campania.

Nel

corso dei controlli i militari dell’Arma hanno posto particolare attenzione alla c.d. “, dislocando le pattuglie impegnate nei punti strategici del territorio, a ridosso dei centri di maggiore aggregazione e lungo le principali vie di comunicazione dell’agro aversano.



Il tempestivo intervento dei Carabinieri ha consentito di sorprendere e denunciare, in stato di libertà un giovane di Cardito, nel napoletano, che con artifizi e raggiri stava tentando di truffare un anziano. Un secondo giovane, invece, è stato bloccato e denunciato nei pressi di uno sportello bancomat, dove stava tentando di effettuare un prelievo fraudolento di denaro con una carta bancomat risultata provento di furto.

In viale libertà, invece, un uomo è stato sorpreso e denunciato mentre espletava l’attività di parcheggiatore abusivo nei pressi di alcuni esercizi commerciali.

Un quarto giovane, invece, dovrà rispondere di esplosione di artifici pirici illegali. Azione compita, per futili motivi e a scopo intimidatorio nei confronti dei suoi vicini di casa.

Sempre ad Aversa, un 26enne è stato deferito in stato di libertà per furto di energia elettrica.



Mirati controlli ispettivi sono stati eseguiti anche presso alcuni bar dove i militari, supportati da personale dell’ASL hanno proceduto ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria di 2.000 euro per la mancata o non corretta applicazione dei sistemi e/o delle procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema haccp (formazione per addetti alla lavorazione, manipolazione e conservazione di alimenti).

Le sanzioni per violazioni al codice della strada elevate dai militari hanno riguardato, in particolare la mancata copertura assicurativa, la guida senza patente, senza casco e senza la prevista cintura di sicurezza.