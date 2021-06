AVERSA. Mancata diagnosi dei medici al Moscati, familiari del paziente deceduto portano l’ASL in tribunale

AVERSA – Secondo quanto attestano i familiari del signor Nicola R. ci sarebbe una mancata diagnosi dietro alle conseguenze ritenute nefaste del ricovero del loro congiunto. Parliamo di un possibile caso di malasanità avvenuto all’ospedale Moscati di Aversa.

Proprio in base a questa eventualità, quello che è più di un dubbio nelle menti dei familiari dell’uomo, gli eredi del paziente poi deceduto hanno fatto istanza di risarcimento danni contro l’ASL Caserta per quello che è avvenuto nel presidio ospedaliero normanno. In queste ore, l’ASL ha deciso di costituirsi in giudizio, quindi, in pratica, di difendersi contro questa citazione dei familiari del signor Nicola, nominando anche un legale di fiducia.

A rappresentare l’azienda sanitaria locale casertana in questo procedimento davanti al tribunale di Aversa-Napoli Nord sarà l’avvocata Francesca Riolo.