AVERSA. Misterioso incendio in un immobile di proprietà dell’imprenditore Antonio Diana, papà della consigliera comunale Olga Diana, ex Lega, oggi Giovanni Zannini

AVERSA (g.g.) – La strada è quella tra la chiesa di Sant’Audano e via Seggio, la giornata è quella di sabato 7 agosto. Un incendio si sviluppa nei locali di un immobile che insiste in questa area della città. Arrivano i vigili del fuoco, arrivano i vigili urbani. Fiamme spente e la storia sembra essere finita lì’. Ma in quel luogo insistono dei vani di proprietà di Antonio Diana, imprenditore di Aversa, che questo giornale conobbe ai tempi dell’ordinanza Dda sull’appalto dei parcheggi a pagamento, con il clan Russo di Giugliano coinvolto. Da quella storia Antonio Diana uscì intonso, ma qualche dubbio sulla sua interazione nei fatti di quella ordinanza ci rimase e c’è rimasto. Anche se è doveroso aggiungere che un dubbio è un dubbio, mentre la formale non colpevolezza giudiziaria è una certezza emersa dall’evoluzione di un’indagine, che raccontammo in maniera ancora più approfondita del solito, perché si trattò di uno dei rari casi in cui riuscimmo ad entrare in possesso, non solo dell’ordinanza, ma dell’ancora più interessante e rivelatrice richiesta di applicazione di misure cautelari, inviata dai magistrati inquirenti della Dda all’ufficio dei gip del tribunale di Napoli. Tra le altre cose, Antonio Diana è sposato con una componente della famiglia Lama, per anni catalizzatrice del voto trash di “certi quartieri” ed è anche il papà della consigliera comunale Olga Diana, eletta nella Lega e passata con Giovanni Zannini a sostegno del ribaltone del sindaco Alfonso Golia. Cosa è bruciato in quei vani? Siamo sicuri, comandante Stefano Guarino ( mi stra-rompe che questo qua porti il mio stesso cognome) che i vigili urbani di Aversa abbiamo scritto tutto, ma proprio tutto nel loro rapporto sull’incendio, Non dimenticando e non trascurando nessun elemento ed alcun dettaglio? Perché, sa che le dico, comandante Guarino? Noi non ne siano affatto sicuri che quel rapporto sia stato redatto in maniera ineccepibile. Antonio Diana è un versatile. Da tempo si occupa di case famiglia e di servizi sociali ed è, dunque, diretto o indiretto ricettore di finanziamenti erogati dal Comune di Aversa o che il Comune di Aversa fa transitare attraverso l’Ambito intercomunale. Nella sua vita, Antonio Diana ha spaziato in lungo e in largo, insieme alla sua molto intraprendente consorte, connotata Lama. Ed essendo un versatile, chissà che….