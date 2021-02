AVERSA si stringe alla famiglia Mazzarella, si è spenta Immaculata

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Lutto improvviso che colpisce i comuni di Carinaro ed Aversa: si è spenta Immaculata Opera. La donna, sposata con Emilio Mazzarella e madre di Raffaella, consigliera della Proloco di Carinaro e di Saverio Mazzarella, noto volontario della Guardie zoofile di Aversa, era anche la cognata dell’ex tenente Mazzarella della Polizia municipale di Aversa.

Immaculata era molto amata e apprezzata per le sue doti umane e personali, donna molto bella, forte, determinata, andata via troppo presto. I funerali avranno seguito oggi, mercoledì, alle 15.30 nella parrocchia della S.S. Immacolata al Ponte Mezzotta in Aversa.