AVERSA. Muore a 71 anni l’agronomo Ferdinando Pezzullo, oggi i funerali

AVERSA (Christian e Lidia de Angelis) – Una triste notizia sconvolge la comunità aversana in particolare, ma in realtà il lutto va ad allargarsi fino agli uffici della regione Campania e il mondo degli agronomi. Si è spento lo stimato e apprezzato Ferdinando Pannullo, 71 anni, l’uomo era un Agronomo specializzato in biotecnologie agroalimentari ed è stato dal 1980 al 2007 responsabile presso la Regione Campania settore SI.R.CA, legato all’assessorato all’Agricoltura.

Dal 208 al 2012 ha svolto compiti di consulenza presso il Centro di Consulenza Terra di Caserta a Capua. Pannullo lascia la moglie Luisa Pignetti e i figli Giuseppe e Giuliana. I funerali si terranno oggi alle 15:30 presso la Parrocchia S.Maria di Costantinopoli ad Aversa. Tanti i messaggi di addio e cordoglio, questo quello di membri e il Presidente dell’Ordine degli Agronomi: “I colleghi a mezzo del consiglio provinciale dell’ordine degli agronomi presieduto dalla dott.ssa Cangiano Emilia si associano alla grave perdita di Ferdinando“