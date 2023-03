AVERSA. Muore precipitando da un’impalcatura: l’ultimo viaggio di Giuseppe, fissati i funerali

Deceduto nel pomeriggio di lunedì presso un cantiere edile

AVERSA – Saranno celebrati venerdì 24 marzo, alle ore 11,30 nella Parrocchia di S. Giovanni Evangelista i funerali di Giuseppe D’Agostino 32 anni. Deceduto nel pomeriggio di lunedì presso un cantiere edile in via Musto del centro storico di Aversa. Giuseppe ha perso l’equilibrio precipitando da un’ impalcatura all’interno di un appartamento in cui si stavano facendo lavori di ristrutturazione. Inutili i soccorsi, per il giovane aversano non si è potuto fare nulla. Lascia affranti dal dolore il papà Germano, la mamma Maria De Luise, il fratello Domenico e i parenti tutti.