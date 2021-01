AVERSA. Muore sul colpo dopo l’impatto contro il camion in sosta. Fissati i funerali di Antonio Verde

AVERSA/SANT’ARPINO (Lidia e Christian de Angelis) – Si terranno giovedì 7 gennaio alle 16 presso la Cattedrale di S. Paolo ad Aversa i funerali di Antonio Verde, 55enne deceduto a seguito di un terribile incidente stradale avvenuto lo scorso 28 dicembre lungo via Martiri Atellani strada che congiunge Aversa a Sant’Arpino. Verde era in sella al suo scooter quando ha improvvisamente perso il controllo del mezzo finendo con lo schiantarsi contro un camion in sosta.

L’impatto è stato così violento che l’uomo di Aversa è sbalzato in terra riportando gravissime lesioni. Soccorso è stato prima trasportato d’urgenza dai sanitari del 118 all’ospedale “Moscati” di Aversa e data la gravità delle lesioni trasferito al “Monaldi” di Napoli, dove il giorno seguente è deceduto. Sull’episodio hanno avviato le indagini e gli accertamenti i militari della stazione di Sant’Arpino e della compagnia di Marcianise. L’uomo lascia la figlia Mariangela e i fratelli Michele, Francesco e Giuseppina nel dolore oltre l’intera comunità.