AVERSA. Nella notte i ladri provano il colpo all’ufficio postale

AVERSA (Christian e Lidia de Angelis) – Stanotte una banda di criminali ha scardinato la serranda d’ingresso dell’ufficio postale di via Corcioni ad Aversa, tentando di depredarlo. Una volta entrati, nel tentativo di portare via il bottino, l’allarme è scattato. Immediatamente la vigilanza privata è intervenuta e i banditi si sono dati alla fuga a mani vuote. E’ l’ennesimo atto predatorio a danno di questo ufficio postale di Aversa. Poi, una volta sul posto, la vigilanza ha informato dell’accaduto le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini e ottenuto iò video di sicurezza dell’ufficio e della zona per identificare i criminali.