AVERSA. Nessuna sicurezza in città: finestrino sfondato e auto razziata di ogni bene

Episodi quotidiani nella città normanna: stavolta è accaduto in via Nobel.

AVERSA. Un tempo si diceva che con l’avvicinarsi delle festività, Natale e Pasqua soprattutto, aumentassero i furti e le rapine anche perché, pure i “poveri malviventi” dovevano festeggiare. Oggi, però, la microcriminalità fa sentire il suo peso in tutti i periodi dell’anno. Ultimo episodio ad Aversa: dei banditi hanno sfondato il vetro posteriore di un’automobile per rubare quanto il proprietario aveva lasciato nell’abitacolo. Il fatto è accaduto in via Nobel ma, non molti giorni fa, un’altra persona ha subito la stessa “vigliaccata”: l’avvocato casertano Antonello Fabrocile. Anche lui, sempre ad Aversa, si è ritrovato l’auto sfondata e dalla vettura sono stati portati via documenti ed anche la toga del professionista.