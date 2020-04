AVERSA. E’ ai domiciliari ma non lo trovano in casa. 49enne finisce in carcere

AVERSA – Nella giornata di ieri, personale del Commissariato di Aversa, diretto dal Primo Dirigente Dr. Vincenzo

GALLOZZI, traeva in arresto tale MUSCARIELLO Salvatore, 49 anni, pregiudicato e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in Aversa a seguito di indagini relative alla detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il MUSCARIELLO, nel corso delle ordinarie attività di controllo alle persone sottoposte agli arresti domiciliari,



non rispondeva al citofono di casa, nonostante i Poliziotti delle Volanti avessero bussato più volte. La normalità del controllo e il fatto che in passato il soggetto aveva risposto regolarmente ai controlli, considerato anche il doppio tentativo di accesso alla sua abitazione con esito negativo, ha determinato l’aggravarsi della misura non ritenuta più idonea a soddisfare le esigenze cautelari.

Al termine dell’attività posta in essere prodotte dai Poliziotti del Commissariato, la Corte di Appello di Napoli-II Sez. Pen. ha disposto in merito, ordinando la Carcerazione del MUSCARIELLO.

Il provvedimento veniva prontamente eseguito dai Poliziotti dell’Ufficio Misure di Prevenzione nella giornata

di ieri.

Il MUSCARIELLO, dapprima condotto in Commissariato per gli atti di rito, veniva poi tradotto in carcere a Santa Maria Capua Vetere a disposizione dell’A.G. procedente.