AVERSA. Occupazioni abusive a San Lorenzo: slitta a dopo Natale la sentenza della Corte dei Conti

L’assenza di uno degli avvocati alla base della decisione dei giudici

AVERSA – Slitta a dopo natale, la sentenza d’Appello della Corte dei Conti sugli ex amministratori del Comune di Aversa. L’assenza di un avvocato alla base della decisione dei giudici di concedere il rinvio alla seconda decade di gennaio. Si tratta della indagine contabile per canoni mai riscossi e occupazioni abusive nelle case di proprietà del Comune in via San Lorenzo.

In primo grado i giudici contabili hanno condannato gli ex sindaci Enrico De Cristaforo e Domenico Ciaramella, le ex assessore Nicla Virgilio e Romilda Balivo ed i dirigenti Alessandro Diana e Stefano Guarino a risarcire l’Ente per i mancati introiti relativi agli incassi mancati, risarcimenti che vanno dai 62mila

ai

Rispetto all’indagine iniziale, effettuata dalla Guardia di Finanza, è stato prosciolto solo l’ex dirigente Elio Florio. In totale i sei condannati dovrebbero risarcire circa un milione di euro al Comune.