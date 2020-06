AVERSA. Paura in centro. Anziana fermata e scippata in via Seggio

Il furto è stato denunciato alle forze dell’ordine

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Anziana scippata del cellulare, sporta denuncia. Nei pressi di Via Seggio ad Aversa dei balordi hanno sottratto un telefono cellulare dalla borsa di una donna anziana, fortunatamente non l’hanno spintonata e fatta cadere, altrimenti sarebbe stato un dramma. La donna terrorizzata ha informato i familiari dell’accaduto. Ormai è un continuo di episodi criminali anche in pieno giorno, rapine, scippi e furti a danno degli onesti cittadini che sono esasperati. La famiglia della vittima ha sporto regolare denuncia e bloccato il cellulare. Al vaglio le immagini della zona per identificare i delinquenti. Questa la denuncia-allarme sui social di Dora R. che scrive: “Rapina ad un’anziana nei pressi di via Seggio, le hanno sfilato il telefono dalla borsa. Fate attenzione”.