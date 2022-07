AVERSA. Paura in centro. Ragazzo infastidisce i clienti e scatta la lite

AVERSA – Paura in via Corcioni ieri sera. All’esterno di un esercizio commerciale un ragazzo di colore stava chiedendo l’elemosina, probabilmente in modo invadente, dovuto ad uno stato di ubriachezza. Un passante ha reagito alle insistenze e ne è nata una lite che ha visto protagonisti i due: l’uomo di colore si è avvinghiato ad una gamba del passante che cercava di divincolarsi, tra le urla dei passanti che hanno assistito alla scena. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno condotto il ragazzo in ospedale.