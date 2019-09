AVERSA (red.cro.) – E’ stato ritrovato sul letto il signor A., in via Altavilla, soccorso tempestivamente dagli uomini del 118 che gli hanno salvato la vita. La dinamica pare combaciare con l’ipotesi di un tentato suicidio provato dall’uomo, ma ancora pare presto per poter confermare qualsiasi ipotesi, sia le condizioni di salute, sia le motivazioni intorno al gesto.