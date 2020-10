AVERSA. Prove tecniche di ribaltone. “Lo specialista” Innocenti traina la già leghista Olga Diana e Francesco Sagliocco, che solo a pronunciare il cognome…

Ma l’indiscrezione ci ritorna buona per svelarvi una vicenda, che coinvolge noi e Luciano Sagliocco, capitata qualche settimana prima della presentazione delle liste per le Regionali

AVERSA – (g.g.) E’ sempre guerra fredda tra il sindaco Alfonso Golia e i 5 consiglieri comunali dissidenti e da mesi in piena sintonia con il consigliere regionale riconfermato Gennaro Oliviero. Un clima che l’esito delle elezioni regionali non ha certo contribuito a mitigare e che coinvolge anche, sempre nella posizione polemica nei confronti del primo cittadino, la consigliera Imma Dello Iacono, che vicina ad Oliviero non è, essendo legata a Nicola Caputo, che l’ha traghettata in Italia Viva, cioè nel partito di Matteo Renzi.

Siccome il sindaco sembra non avere intenzione di aprire un dialogo intenso con Palmiero, Santulli, eccetera, si guarda intorno e ovviamente, com’è capitato anche con il suo predecessore, si tiene aperta l’opzione del ribaltone. Perchè di ribaltone si tratterebbe, qualora tre consiglieri comunali che si sono candidati alle elezioni in alternativa ad Alfonso Golia e in appoggio, uno di loro, cioè Innocenti a sostegno di Peppe Stabile, altri due, cioè Olga Diana e soprattutto Francesco Sagliocco in appoggio a Gianluca Golia, con la Diana addirittura in campo sotto alle insegne della Lega di Matteo Salvini.

Assodato che questo sarebbe un ribaltone, va registrata e sottolineata la posizione del Sagliocco, che se ha aderito all’area del consigliere regionale riconfermato Giovanni Zannini, porta con sè un cognome che dovrebbe indurlo a non partecipare ad operazioni del genere, peraltro subite, tra proteste al tempo comprensibili e più che legittime, della sindacatura De Cristofaro, quando, dopo la cacciata di Federica Turco dalla giunta comunale, furono Capasso e il solito Innocenti, uno destinato a diventare la più importante autorità internazionale in fatto di ribaltoni, a far sì che quell’amministrazione rispetto alla quale Noi aversani si era posta in un atteggiamento di dura opposizione, continuasse a sopravvivere.

Va bè, ma che ne parliamo a fare. Ma questa notizia ha fatto sì che ci ricordassimo di un conto in sospeso tra noi e Luciano Sagliocco, congelato, per scelta di serietà da parte di CasertaCe, durante la campagna elettorale che ha visto Federica Turco candidata per la lista di De Luca in quota Zannini.

