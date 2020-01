AVERSA. Ragazzino aggredito e rapinato in strada al rientro dalla palestra, la denuncia

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Ragazzino aggredito e rapinato in strada al rientro dalla palestra, la denuncia.

L’altro giorno un ragazzo, Alessandro Maria, mentre si dirigeva a casa appena uscito dalla palestra, è stato aggredito alle spalle da un balordo del posto nei pressi del Parco Pozzi, che lo ha afferrato alle spalle e si è fatto consegnare soldi e oggetti di valore.

Giunto a casa il ragazzo ha chiamato la Polizia di Stato di Aversa che ha raccolto la denuncia e avviato le indagini. A rendere pubblica questa brutta storia a danno di una ragazzo aversano la madre Carmen O.della vittima che scrive: “Mio figlio Alessandromaria 17 anni, l’altro ieri sera mentre rientrava dalla palestra del seggio, abitiamo in via cesare Golia, all’altezza dell’istituto sant’ Agostino è stato aggredito da un pezzo di m… che afferrandolo di spalle e stringendolo al collo gli ha intimato in chiaro e netto dialetto locale, la consegna di ciò che aveva…Mi sono rivolta alla polizia. In tarda serata sono venuti due agenti a casa per raccogliere la deposizione, ieri mattina formale denuncia in commissariato”.