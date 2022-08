AVERSA. Rapinato in pieno giorno mentre fa benzina

AVERSA – Rapina lungo l’Asse Mediano in pieno giorno. Erano da poco passate le 10,00 quando in un distributore di carburante a pochi metri dall’uscita di Aversa un cantante locale è stato rapinato. Stando a quanto emerso il cantante si sarebbe fermato al distributore per fare benzina ma appena messo piede fuori dall’auto è piombato uno scooter con in sella due uomini, entrambi col volto coperto da casco. Uno dei due ha estratto la pistola e l’ha puntata contro l’artista intimandogli di consegnare il portafogli col denaro.