AVERSA. Ricordate gli AVVOCATI A………….I: 27 di loro rinviati a giudizio

In due anni ci hanno riempito di insulti, querele, esposti alla privacy, citazioni in giudizio e chi più ne ha, più ne metta, solo per aver riportato testualmente contenuti di atti giudiziari e di aver utilizzato un aggettivo che rispetto alle azioni di cui si erano resi protagonisti, ci sembra che non fosse affatto incontinente

AVERSA – Il Gup del Tribunale di Aversa-Napoli Nord Antonello Terzi ha rinviato a giudizio 27 avvocati residenti tra le province di Napoli e Caserta con l’accusa di aver utilizzato marche da bollo contraffatte, provocando un danno allo Stato di oltre 52mila euro. Il dibattimento e’ stato fissato per il 21 ottobre prossimo. L’indagine della Procura di Napoli Nord ha portato alla luce, nel novembre 2018, un sistema illecito di utilizzo su atti giudiziari e altre pratiche di marche di bollo false, che coinvolgeva avvocati soprattutto civilisti, ma anche titolari di agenzie di pratiche d’auto; oltre 100 gli indagati, ma per 74 di loro la Procura di Napoli Nord ha chiesto l’archiviazione riconoscendo la buona fede nell’utilizzo delle marche poi risultate contraffatte, mentre per 27 professionisti, tutti avvocati civilisti, l’ufficio inquirente ha chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio.