AVERSA (red.cro.) – Sono intervenuti intorno alle 14:30 i vigili del fuoco per domare l’incendio esploso poco dopo pranzo in via Garofano, traversa della strada statale 7 bis che percorre la città normanna. Pare che un guasto sia stata la genesi delle fiamme esplose in un negozio di abbigliamento della strada.

Il tratto è stato bloccato al traffico.