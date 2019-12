AVERSA. Sabato l’accensione in via Roma dell’albero di Natale di lana e uncinetto contro la violenza

AVERSA (tp) – E’ stata fissata per sabato pomeriggio alle 18 l’accensione de “L’Albero in piazza” in via Roma ad Aversa, un’opera di lana ed uncinetto. L’evento aprirà le manifestazioni del Natale ad Aversa, con il patrocinio morale del Comune di Aversa e la partecipazione della Polizia di Stato. “Un filo sempre più lungo e colorato sta attraversando le strade di Aversa, infilandosi negli uncinetti di tante donne e legando i cuori in un unico messaggio di non violenza e di amore”. E’ il progetto dell’Associazione culturale ‘Il Lucernaio’ sta coinvolgendo in tanti. L’Associazione, grazie a Grazia Di Palma, Teresa Lanni e Nicola del Piano, vuole portare alla luce, con questo progetto, un mestiere antico quanto affascinante, come il lavorare la lana e, allo stesso tempo, lanciare un chiaro messaggio di non violenza domestica a favore delle le donne: la lana e i ferri/uncinetto che escono da casa – luogo naturalmente deputato al loro utilizzo – rompono simbolicamente così quel muro di silenzio che alimenta la violenza e imprigiona. Il progetto che originariamente nasce in un piccolo borgo arroccato sulle colline del Molise, è stato appunto denominato “Un filo che unisce – L’Albero in piazza”. “Un filo che unisce” vuole essere l’occasione per tessere una rete attraverso l’unione di tante donne italiane, che in tanti comuni stanno partecipando allo stesso progetto già da diversi mesi