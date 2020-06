AVERSA. Schianto sulla Provinciale tra un camion e un furgone. Traffico paralizzato

AVERSA – Erano le 13 di oggi quando si è verificato un incidente stradale lungo la Provinciale 335 nel tratto del comune di Aversa.

Poco dopo l’uscita Aversa Nord, in direzione Napoli, un furgone ed un camion si sono scontrati per cause e dinamiche ancora in fase di chiarimento. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato ed una pattuglia dell’Esercito Italiano.

Attualmente il traffico risulta quasi completamente bloccato, ma fortunatamente non si segnalano feriti gravi. Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza e rimozione dei veicoli.