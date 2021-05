AVERSA. Schianto tra auto e moto, centauro ferito

AVERSA – (Lidia e Christian de Angelis) Terribile incidente auto contro moto. Ieri sera lungo via Riverso ad Aversa un giovane in sella al suo scooter si è schiantato contro un’auto, una Smart, che giungeva dal senso opposto, l’impatto è stato così forte che il centauro è sbalzato dalla moto finendo rovinosamente in terra e riportando gravi lesioni e ferite, tanto da perdere i sensi. Alcuni presenti preoccupati per la vittima hanno richiesto l’intervento dei soccorsi che giunti sul posto hanno trasportato il ragazzo al Pronto Soccorso del Moscati di Aversa per le cure, le condizioni sono serie, pare, però che non sia in pericolo di vita. Sul posto le forze dell’ordine per gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente.