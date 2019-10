AVERSA. Scoperti in varie ditte 104 operai in nero: multe per oltre un milione di euro, 16 le imprese sospese

AVERSA – Nell’ambito dell’iniziativa promossa dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, al fine di contrastare il fenomeno dell’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Caporalato), i carabinieri del Nucleo Tutela Lavoro di Napoli, con l’ausilio dei Reparti CC Territoriali competenti e il coordinamento degli Ispettori del Lavoro di Napoli e Caserta, hann una vasta attività ispettiva nei comuni di competenza delle due province.

La conoscenza del territorio da parte degli operanti ha permesso di individuare preliminarmente gli obiettivi, ricadenti soprattutto negli ambi i dei settori agricolo, tessile e calzaturiero. Maggiormente esposti al fenomeno dello sfrutta ento del lavoro sono i cittadini extracomunitari in regola e non in regola, i quali “debolezza” nei confronti del datore di lavoro.

L’attività ha prodotto i seguenti risultati: normalmente sono in una posizione di sono state sottoposte ad ispezione 28 aziende nelle due provincie;

– sono stati controllati 265 lavoratori tra italiani e stranieri dei quali 104 risultati in “nero”;



– in tre aziende sono stati accertati indici di sfruttamento dei lavoratori e pertanto i responsabili sono stati deferiti a sfruttamento del lavoro;– sono stai operati 4 sequestri di opifici per carenze in materia di salute e sicurezza per i lavoratori, per un valore complessivo di circa 1.400.000,00 Euro;– sono stati irrogati 16 provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale;– sono state accertate innumerevoli violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) ed elevate ammende per un totale di circa 1.100.000,00 Euro; nonché sanzioni amministrative per un importo di circa 360.000,00 Euro.