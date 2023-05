AVERSA. Scovata una busta con dieci cellulari nella Casa di Reclusione

Trovati nell’intercinta del carcere

AVERSA – Grazie al loro acume investigativo ed alla professionalità operativa, il personale di Polizia in servizio nella Casa di Reclusione di Aversa ha scovato, nell’intercinta del carcere, una busta al cui interno vi erano dieci telefoni. A darne notizia è il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria.

“Ennesima brillante operazione messa a segno della Polizia Penitenziaria di Aversa, che quotidianamente opera nell’azione di contrasto all’introduzione di telefonini cellulari e di sostanze stupefacenti nel penitenziario. I Baschi Azzurri hanno infatti scovato nell’intercinta una busta con all’interno dieci telefonini – Questo ritrovamento di cellulari, che possono senz’altro minare l’ordine e la sicurezza del carcere, oltre a favorire le dinamiche criminose nel penitenziario, inquieta non poco., commenta il segretario generale del SAPPE Donato Capece.

“Questo fa comprendere come l’attività di intelligence e di controllo del carcere da parte della Polizia Penitenziaria diviene fondamentale e deve convincere sempre più sull’importanza da dedicare all’aggiornamento professionale dei poliziotti penitenziari”. Per il SAPPE “è urgente e non più differibile trovare soluzioni al personale di Polizia Penitenziaria che opera, sotto organico e con mille difficoltà, nel carcere di Aversa e nonostante tutto garantisce al meglio i compiti di sicurezza”: per questo il primo Sindacato della Polizia torna a sollecitare un intervento dei vertici dell’Amministrazione Penitenziaria.