AVERSA. Sequestri dei baschi verdi nella Terra dei Fuochi. Scoperti sversamenti illeciti e furto di energia elettrica in 2 opifici

AVERSA – Nel quadro della quotidiana attività posta in essere dalla Guardia di Finanza per

contrastare il fenomeno dei roghi tossici di rifiuti industriali nella cosiddetta “Terra dei



Fuochi”, i Baschi Verdi di Aversa hanno individuato, nei giorni scorsi, altri due opificicalzaturieri all’interno dei quali veniva svolta l’attività in totale assenza delle autorizzazioniambientali e senza alcuna tracciabilità dell’avvenuto smaltimento dei rifiuti speciali prodottidalla lavorazione.In entrambi i casi, i militari hanno rinvenuto, ammassati all’interno delle strutture, ingentiquantitativi di rifiuti costituiti anche da materiali contenenti colle e residui di sostanzeinfiammabili e corrosive, utilizzate per la produzione di scarpe, nonché bustoni in plasticacontenenti scarti di pellami, carta e cartone che, senza l’intervento dei militari, sarebberostati, con ogni probabilità, illecitamente sversati nell’ambiente circostante.Inoltre, uno dei due titolari aveva anche “allestito” all’esterno del proprio opificio una vera epropria discarica a “cielo aperto” colma di decine e decine di sacchi pieni di rifiuti e lattinecon residui di colla, il tutto scelleratamente esposto alle intemperie.Ad aggravare la posizione dello stesso “imprenditore” contribuiva l’accertamento a suocarico del furto di energia elettrica perpetrato attraverso l’utilizzo di un apparecchiomagnetico collegato al contatore elettronico (il cd. “magnete”), particolarmente efficacenell’eludere i controlli del fornitore di energia elettrica oltre che a ridurre in modosostanziale i consumi effettivi della medesima. Al riguardo, da una preliminare stimafornita dal personale specializzato della società Enel Distribuzione intervenuto sul posto, èstato quantificato, per il solo anno in corso, un risparmio fraudolento complessivo del costodell’energia elettrica pari a circa € 40.000,00.Nel corso degli interventi è stato, inoltre, accertato l’impiego di ben undici lavoratori “innero”.

Anche in questo caso la situazione di diffusa illegalità con cui veniva esercitata l’attività

imprenditoriale e l’illecito abbattimento dei costi aziendali finalizzato alla realizzazione di

un prodotto contabilmente non tracciato e quindi rivendibile “in nero”, ha indotto i militari ad

avviare immediatamente anche un controllo fiscale a cura dei colleghi della competente

Compagnia di Aversa, così da ricostruire il volume dell’evasione fiscale e contributiva.

I legali rappresentanti delle attività sono stati denunciati a piede libero alla Procura della

Repubblica di Napoli Nord per emissione in atmosfera non autorizzata, attività di gestione

non autorizzata di rifiuti, infrazioni delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza

sui luoghi di lavoro e, per uno di questi, anche furto aggravato di energia elettrica.

Sequestrati gli opifici, i rifiuti ammassati nei locali e i macchinari per la lavorazione delle

scarpe, per un valore complessivo stimabile in circa 500 mila euro.

Tenuto conto, infine, dei reati ambientali accertati, è stata, altresì, segnalata alla

medesima Autorità Giudiziaria la posizione di una delle due imprese coinvolte in relazione

alla responsabilità amministrativa da reato disciplinata dal D.Lgs. 231/2001 – speciale

normativa introdotta dal Legislatore già da circa un ventennio con la finalità di sanzionare

anche l’impresa che sta sul mercato in modo illegale e che trae profitti economici dal

compimento di reati da parte dei suoi amministratori.

Anche gli odierni risultati dimostrano l’importanza del controllo economico-finanziario del

territorio esercitato dalla Guardia di Finanza e finalizzato all’individuazione di quelle

imprese che scaricano sulla collettività i costi sociali della loro attività illegale, sfruttando

ingiusti vantaggi economici e danneggiando le altre aziende sane e corrette che operano

sui loro stessi mercati.