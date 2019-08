AVERSA. Settimana di Ferragosto con raffica di furti in casa

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Appartamenti a soqquadro, ladri in fuga con denaro e oro. Un pre-ferragosto da dimenticare per gli abitanti di Aversa.

Topi d’appartamento hanno colpito in via Corcioni e in via Saporito. Nella circostanza, i ladri, tra le 02.30 e le 03.30 circa, sono riusciti a penetrare in due appartamenti, mettendo tutto a soqquadro, rovistando ovunque per poi scappare con un bottino fatto di oggetti in oro e denaro contante.

Sempre valido il consiglio della polizia, già oggetto di campagna social per prevenire i furti in appartamento, volto all’utilizzo consapevole dei social network quando si è in vacanza. Le abitazioni, infatti, restano spesso disabitate nei periodi di vacanza e la condivisione di foto e video in tempo reale potrebbe fornire informazioni ai criminali pronti a violare porte e finestre. I proprietari appena scoperto quanto accaduto hanno informato la polizia di Stato di Aversa.