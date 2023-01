AVERSA SI AMMAZZA DA SOLA. Rubano auto a famiglia in vacanza: “A me tolgono la macchina, a voi la dignità”. LA TESTIMONIANZA

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Non crediamo di dire una bugia se affermiamo che ad Aversa e in tutto l’Agro non ci sia un livello di domanda turistica, diciamo così, imponente.

Sarà per l’offerta non esattamente esaltante che le città dell’area propongono, sarà anche per la difficoltà di raggiungere determinati punti attrattivi della zona, ma sicuramente non è il turismo a trainare l’economia dell’Agro.

Quindi fa ancora più male vedere cosa succede a chi decide di passare qualche giorno di vacanza, di relax nella città di Aversa ed è poi costretto a tornarsene a casa un terribile ricordo di questa terra e soprattutto senza la propria auto.

Stanotte,

infatti, dei malviventi hanno rubato una vettura in sosta presso un noto hotel della città.

La vittima è una turista, giunta in città per passare alcune ore di riposo ad Aversa.

Questa mamma è disperata poiché l’auto è nuova e deve ancora finirla di pagare. Ha presentato denuncia presso i carabinieri di Aversa, ma ha poche speranze che le ritrovino la vettura e per questo ha chiesto aiuto.

LA

LETTERA DELLA TURISTA DERUBATA

“Buonasera a tutti,Vi scrivo con le lacrime agli occhi e il cuore in mano. Ho pensato molto se scrivere questo post ma credo sia doveroso informarvi. Sono una turista che è venuta a trovarvi per un paio di giorni dopo averlo tanto desiderato. Avevo estremamente bisogno di riposare la mente e allontanare lo stress accumulato durante l’anno, volevo stare con mio marito serenamente, passare un po’ di tempo insieme visto che lavoro tanto…Lavoro tanto perché ho due figli da crescere e un mutuo da pagare e tutte le varie utenze che abbiamo tutti! Avevo anche un auto da finire pagare la stessa auto che stanotte mi è stata gentilmente rubata davanti l’hotel in cui alloggiavo(volutamente non dico il nome perché non voglio danneggiare chi il pane se lo suda lavorando).Mi piacerebbe che questo post arrivi ai ladri della mia Panda io non so chi siano, spero che siano padri di famiglia che non hanno un lavoro perché impossibilitati a lavorare, senza aiuti e costretti a rubare, spero siano addirittura pentiti del gesto fatto…ma forse vivo nel paese delle meraviglie, perché non riesco a pensare che mi sia stata sottratta una macchina che ho comprato con tanti sacrifici e che mi portava a lavoro ogni mattina e che oggi comprarne una nuova mi crea una difficoltà enorme! Mi spiace davvero dell’accaduto perché visitare le vostre zone era un mio sogno, perché questi giorni trascorsi con voi sono stati meravigliosi e perché io non ci credevo a chi mi diceva attenti che vi fregano anche le mutande…invece mi hanno rubato l’auto al parcheggio dell’hotel in 3 minuti e 40 secondi! Vorrei che i ladri della mia auto si mettessero una mano nella coscienza e che si chiedessero quanto disagio mi hanno creato gratuitamente, queste persone sono un grande problema per tutti voi, un turista frequenta hotel, bar, ristoranti, negozi…vi porta lavoro! E oltre al lavoro io ho portato anche rispetto al vostro paese, non ho rubato, sono stata attenta anche a buttare una cicca di sigaretta a terra ,

A me hanno rubato un auto…A voi ogni volta rubano la dignità, perché quando si parla di Aversa…si parla di voi, delle vostre attività, della vostra vita! Stamattina in caserma alle 8 eravamo in tre con lo stesso problema. Io ho fatto denuncia contro ignoti…Ignoti che vengono o vivono nel vostro paese e rubano anche a voi qualcosa ogni volta! Senza voler offendere nessuno…IO NON SONO ZIO PAPERONI E NON MERITAVO UN TRATTAMENTO DEL GENERE.Aiutatemi a ritrovare l’auto per favore!”