AVERSA. Si arrampicano sui tubi del gas per svaligiare appartamento: caccia ad una banda di stranieri

In casa erano presenti i proprietari che li hanno messi in fuga

AVERSA – Non tende a placarsi l’escalation di furti nell’agro aversano. Momenti di paura si sono vissuti nella serata di ieri in via Salvo D’Acquisto ad Aversa.

Tre persone, con il volto coperto, hanno tentato di fare irruzione, poco dopo le 21:30, in un appartamento all’interno di un condominio arrampicandosi lungo le tubazioni del gas esterne. In casa, però, erano presenti i proprietari che li hanno messi in fuga.

I banditi, che secondo testimoni avrebbero avuto un accento straniero, sono scappati a bordo di un’utilitaria scura.