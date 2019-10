AVERSA. Si è spento Umberto Mazzarella, ex Preside del Liceo Scientifico Enrico Fermi

AVERSA (Christian e Lidia de Angelis) – Lutto nella scuola, si spegne Preside Umberto Mazzarella, 73 anni. Il mondo della scuola e la comunità aversana addolorata per la dipartita dell’ex Preside del Liceo Fermi di Aversa, che da tempo lottava contro un male che lo affliggeva.

La sua grande umanità, passione per la cultura e serietà, lo contraddistinguevano. L’uomo era stato anche impegnato in passato politicamente, uno degli ultimi veri socialisti normanni. Lascia la moglie Lucia Pirolo, i figli Luigi ed Errico.



I funerali si sono celebrati mercoledì alle 15 presso la Chiesa dell’Annunziata ad Aversa. Centinai i messaggi di addio e i ricordi del Preside, questo il toccante ricordo toccante del Liceo Fermi di Aversa: “Incancellabile resterà in tutto il personale del Liceo Scientifico Statale E. Fermi il ricordo della figura del Preside Umberto Mazzarella che ha guidato per molti anni, prima da vicepreside dal 1977 e poi da dirigente scolastico, il Liceo Scientifico E. Fermi di Aversa. Non possiamo dimenticarne, infatti, l’entusiasmo di vivere un’esperienza nuova, l’organizzazione, le iniziative, le proposte e le attività realizzate nel tempo nella nostra scuola. La sua visione della scuola e dell’uomo lo ha sempre portato ad un senso di profonda dedizione e responsabilità nella definizione dell’identità del Liceo e nella sua apertura alle realtà del mondo del lavoro, e per questo motivo era sempre in prima linea nelle scelte didattiche innovative, formative e nella valorizzazione delle risorse umane e del merito dei docenti; si è sempre prodigato, anche negli altri Istituti di cui è stato Dirigente, di garantire l’individuazione dei percorsi e delle iniziative per permettere a tutti gli studenti/esse di raggiungere il successo formativo.La sua profonda cultura umanistica lo spingeva a stabilire con tutti un clima conviviale e fraterno, privilegiando la persona, al di là dei ruoli”.