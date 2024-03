AVERSA. Si esce per svagarsi e si torna a casa con l’auto distrutta: allarme sicurezza

Ieri sera, sabato, gli ultimi due episodi

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Continuano i furti e danneggiamenti di auto in sosta di cittadini che vogliono trascorrere una serata tranquilla in un locale e invece, all’uscita, trovano la propria vettura danneggiata e depredata. Due gli episodi accaduti ad Aversa, in zone diverse: un cittadino ha trovato l’auto, una Fiat 500 nuova, privata dei fari anteriori, mentre l’altro ha trovato la vettura con i finestrini infranti e l’auto depredata.