AVERSA. Si intrufola nell’auto del testimone di giustizia, ferito un militare della scorta

L’uomo, probabilmente, voleva rubare qualcosa nell’abitacolo della vettura.

CESA/AVERSA – Tensione, nei giorni scorsi, in via Giotto ad Aversa. Il testimone di giustizia Lorenzo Ferriero, fratello di Cesario Ferrero, ucciso nel 2007, aveva accompagnato suo figlio a scuola quando, sceso dall’auto, un soggetto si sarebbe intrufolato nell’abitacolo della sua vettura, probabilmente per rubare qualcosa. A quel punto è sopraggiunta la scorta che si occupa del testimone: rincorso il ladro, durante l’inseguimento uno dei militari si è ferito cadendo.

Ferriero, la cui famiglia è originaria di Cesa, è stato vittima in passato di atti intimidatori e pressioni estorsive per aver denunciato esponenti del clan Mazzara, costola del gruppo Schiavone del clan Casalesi, facendoli condannare.