AVERSA – Si reca al pronto soccorso e quando esce trova l’auto “ripulita”. E’ accaduto ad Aversa, e a denunciare l’episodio è l’inviato di Striscia la Notizia, Luca Abete: “Ieri sera un mio caro amico è corso al PRONTO SOCCORSO di Aversa. Quando è uscito ha trovato l’auto danneggiata e “ripulita”. Gli hanno anche detto che non si tratta di un caso isolato.

Ora dico: approfittare di persone già in difficoltà è da parassiti vigliacchi. Questi sciacalli devono essere smascherati e la gente per bene deve avere il diritto almeno di curarsi in ospedale senza il terrore di trovare la propria auto depredata dagli sciacalli!”