AVERSA -Si schiantano contro un’auto in sosta per strada e si danno alla fuga. É accaduto nella notte tra venerdì e sabato in via Europa ad Aversa. Una Fiat 500 si è andata a schiantare contro una Renault Clio parcheggiata dal proprietario in strada. Il proprietario della vettura danneggiata, ha acquisito i filmati delle telecamere di video sorveglianza ed è pronto a denunciare il tutto alle forze dell’ordine se il guidatore della Fiat non si farà vivo di sua spontanea volontà .