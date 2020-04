AVERSA. Strade troppo trafficate nonostante le limitazioni da Covid-19. Schianto all’incrocio, 55enne si ribalta e resta ferito

AVERSA – Cominciano ad essere di nuovo troppo trafficate le strade della provincia. Il dato di fatto è rappresentato dagli incidenti stradali di questi giorni. L’ultimo in ordine di tempo è quello capitato oggi all’incrocio tra via Boccaccio e via Ariosto ad Aversa dove è rimasto ferito un 55enne di Carinaro.

L’uomo si è scontrato con un’altra auto alla cui guida c’era un altro uomo, anch’egli residente a Carinaro. Nello schianto il 55enne, che era a bordo di una Fiat Panda, si è ribaltato rimanendo incastrato all’interno dell’abitacolo. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno tratto in salvo l’uomo ferito, trasportato poi dai sanitari del 118 all’ospedale Moscati di Aversa per gli accertamenti del caso.

Entrambi i conducenti dovranno giustificare alla polizia locale la loro presenza per le strade della città normanna. Ricordiamo che sono tutt’ora in vigore le limitazioni alla circolazione per il contenimento del virus.