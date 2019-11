AVERSA. Suv investe giovane in bici e fugge. E’ caccia all’auto pirata

AVERSA (Christian e Lidia de Angelis) – Giovane extracomunitario investito da un’auto pirata, è caccia all’uomo. Ieri sera in viale degli artisti ad Aversa, un auto pirata, un SUV di colore bianco ha travolto e gettato fuori strada un giovane straniero che era in sella alla sua bici, la vittima è finita in terra dolorante, mentre l’automobilista si è dato alla fuga. Alcuni passanti hanno soccorso l’uomo, richiesto l’arrivo dei sanitari del 118 che hanno trasportato d’urgenza l’uomo in ospedale ad Aversa, e i carabinieri della locale Compagnia che si trova poco distante dal luogo dell’incidente. Avviate le indagini e il setaccio delle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per identificare il pirata, secondo indiscrezioni, il ciclista non sarebbe in pericolo di vita, ma ha riportato lesioni ad un braccio e a una gamba. Ora è caccia all’uomo.