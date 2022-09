AVERSA. Tentano furto in appartamento: ladri messi in fuga dai proprietari

Erano da poco passate le 19 quando …

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Banda di ladri tenta di introdursi in appartamento, mentre sono presenti i proprietari, messi in fuga, l’allerta della vittima. Ieri sera intorno alle 19 lungo una strada di viale Europa ad Aversa e dopo in una altra strada di Aversa nei pressi di Bar Gallery, una banda di ladri di origine straniera, in cinque a bordo di una KIA sportage di colore grigio, hanno tentato di introdursi negli appartamenti per depredare, fortunatamente le vittime se ne sono accorte e li hanno messi in fuga, il tutto è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza private e denunciato alle forze dell’ordine. Queste le due segnalazioni diffuse sui social Vittoria d. V. “Buonasera, scrivo per segnalare una banda di ladri composta da 5 persone a bordo di una kia sportage grigia (così pare dalle telecamere) che ha tentato di aggredire la mia famiglia e fare irruzione in casa.. consiglio di stare attenti.”

“Segnalo la presenza di 5 ladri ore 19.15 nel condominio dove abito ( zona bar gallery ) erano in 5, auto grigia, accento dell’est. Sono stati messi in fuga da alcuni condomini.”