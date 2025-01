AVERSA. Tentano furto nell’abitazione di un’ anziana signora

Qualcosa però, fortunatamente, non è andato per il verso giusto tanto che i due si sono visti costretti alla fuga

AVERSA – Ladri in azione ieri sera in via degli Oleandri al rione Bagno ad Aversa.

Due malviventi hanno provato a introdursi in un appartamento nonostante all’interno vi fosse una donna anziana. Fortunatamente qualcosa ha disturbato la loro azione al punto di costringere i due alla fuga insieme ad un terzo complice che li attendeva a bordo di una Seat Ibiza.