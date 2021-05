AVERSA. Tentato furto ad un negozio di abbigliamento, ladro messo in fuga dall’antifurto

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Il sassaiolo solitario colpisce ancora. Il soggetto che ha preso di mira le attività commerciali danneggiandole con la rottura delle vetrine attraverso il lancio di un sasso, ha fatto tappa in via Seggio ad Aversa, colpendo il negozio di abbigliamento LO STABILE, di proprietà del signor Paolo Stabile. L’altra sera intorno alle 23:45 il titolare è stato avvisato dal sistema di antifurto del tentativo di intrusione nel suo negozio. L’uomo si è recato sul posto per verificare l’accaduto e ha trovato la vetrina danneggiata dal lancio del sasso, ovviamente il vetro non si è infranto in quanto è un vetro antiscasso, per cui tra l’antifurto che è partito e la durezza del vetro il balordo è andato via a mani vuote. Il titolare dell’attività ha sporto denuncia contro l’accaduto e fatto richiesta di acquisizione delle immagini di sorveglianza della zona, dei video comunali, per far si che le autorità competenti identificano il balordo seriale e lo arrestino. Il danno fortunatamente non è di grossa entità solo perchè il criminale non ha fatto in tempo a portare a termine i suoi propositi, ma la rabbia è tanta, sono giustamente esasperati i commercianti aversani, che da mesi lottano contro le tante avversità per portare avanti il lavoro e la famiglia.