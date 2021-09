AVERSA. Tentato furto con scasso alla scuola del Borgo

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Raid vandalico a danno della scuola Wojtyla di Aversa in V.le Madre Teresa di Calcutta. Tentativo di furto con scasso alla scuola del Borgo. Dei balordi ieri sera, si sono introdotti nell’edificio scolastico danneggiando e scassinando gli ingressi e distruggendo degli arredi, degli armadietti, ma senza portare via nulla, pare. Ad accorgersi dell’accaduto un collaboratore scolastico giunti a scuola per controllare l’edificio in vista delle lezioni, quando si è accorto di cosa fosse accaduto ha informato la dirigente dell’istituto e sono stati informati anche le forze dell’ordine, un atto vile e vergognoso quello subito da un bene pubblico, un luogo di cultura e un luogo per i bambini.