AVERSA. Trova un portafoglio con soldi e documenti vicino ad un bar e lo restituisce al proprietario

AVERSA – (Lidia e Christian de Angelis) Trova portafoglio con soldi e documenti, lo restituisce. L’altro pomeriggio intorno alle 19 in via Roma, nei pressi del Bar Pelosi, un uomo, un 45enne aversano, che vive a Salerno Alberto P. non hanno voluto alcuna ricompensa, quello che ha fatto lo ha fatto per “semplice” senso civico. L’uomo ha trovato un portafoglio smarrito e lo ha subito consegnato alla polizia municipale. Nel portafoglio c’erano tessere varie, documenti e 70 euro.

Alberto, nonostante le difficoltà economiche derivanti dall’aver perso il lavoro da alcuni mesi, appena avvistato il portafogli, ha chiamato il Comando della polizia municipale di Aversa, per informarli del ritrovamento, sul posto il m.llo Tina D’Errico e Gaetano Nappa, che hanno verbalizzato l’evento e preso in consegna il portafogli per rintracciare il proprietario e restituirgli lo stesso. Il proprietario non si era nemmeno accorto di aver perso l’oggetto e non aveva ancora sporto denuncia. La polizia locale lo ha rintracciato subito e lo ha convocato al comando, dove gli è stato restituito quanto aveva perso, confermando che all’interno del portafoglio non mancava nulla. L’uomo ha offerto una ricompensa a chi lo aveva ritrovato, il quale però ha rifiutato affermando che il suo gesto era motivato dal senso civico. Il proprietario è un giovane nigeriano, che è stato felice di riavere il suo portafogli con documenti e soldi.