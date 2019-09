AVERSA. Ucciso a 16 anni in un incidente. Ecco quando si svolgeranno i funerali di Vincenzo

CASALUCE/AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Si svolgerà domani l’autopsia sul corpo del 16enne Vincenzo Di Martino, rimasto ucciso in un terribile incidente in via Gramsci ad Aversa. La salma, in seguito sarà rilasciata ai familiari per poter dar luogo alle esequie che potrebbero svolgersi martedì nella Chiesa Maria SS di Casaluce. La comunità è sotto shock per questa terribile perdita, centinai i messaggi di cordoglio e di addio per questo giovane volato via troppo presto. Vincenzo, per gli amici Enzo, frequentava il Liceo Siani di Aversa, era un giovane conosciuto e benvoluto da tutti gli amici. Un dolore davvero grande per i genitori del 16enne, Assunta ed Ettore. Questo l’addio commovente del priore Mario Comella che scrive: “La Confraternita dei Celestini ed il padre spirituale Don Michele Verolla si uniscono al grande dolore che ha colpito la famiglia di Vincenzo venuto a mancare ieri sera a causa di un incidente. Ci tengo a ricordare che Vincenzo qualche anno fa prestava il proprio servizio liturgico la domenica nell’Abbazia Santuario di Casaluce facendo parte del gruppo dei Ministranti (chierichetti). Preghiamo tutti insieme per la sua santa anima e preghiamo soprattutto per la sua famiglia affinche’ il Signore gli possa dare tanta forza e speranza. Sentite condoglianze alla famiglia e alla comunità di Casaluce per la gravissima perdita.” Questa, invece, la toccante lettera di un’amica di famiglia, Teresa D’Angelo che scrive: “Svegliarsi un sabato mattina di inizio settembre e apprendere su whatsapp che Casaluce la mia Casaluce si e svegliata sconvolta da una tragica notizia mi ha letteralmente sconvolta come se avessi avuto un pugno in pieno viso. Venire a sapere che una giovanissima vita e stata tragicamente stroncata questa notte da un tragico incidente stradale vicino all ospedale di Aversa e oltretutto venire a,sapere che e il figlio della mia carissima amica Assunta mi ha veramente uccisa. Non si può accettare la morte di un ragazzino che aveva una vita da vivere non si puo accettare che una mamma e una intera famiglia debbano sopravvivere ad un dolore immenso. Cos’altro posso dire nulla le parole non servono solo mi chiedo Dio ma cosa stai facendo dove sei xche ti prendi una giovanissima vita. Sono a Fermo ma adesso la mia mente il mio dolore e il mio cuore e li in paese vicino ad Assunta al padre Ettore e tutti della famiglia distrutti da una tragedia piu grande di loro. VINCENZO DI MARTINO solo 16 anni con tutta una vita da vivere ha,salutato tragicamente questa terra io ti saluto da lontano e ti chiedo di vegliare sui tuoi familiari di aiutarli a sopportare un dolore tremendo RIP Enzo che la terra ti sia lieve mi hai spezzato il cuore CASALUCE PIANGE E IO COL MIO PAESE!”