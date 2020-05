AVERSA. Un barbecue sul balcone poteva trasformarsi in tragedia. Fragorosa esplosione in via Giotto

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Esplode bombola del gas, panico in città. Oggi intorno alle 14 circa presso un’abitazione in via Giotto alcuni cittadini hanno udito un forte boato, un’esplosione che ha destato l’attenzione e la preoccupazione di tutti.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Aversa, chiamati da alcuni cittadini terrorizzati. Ad esplodere, secondo le prime informazioni, una bombola di gas, per un barbecue allestito su un terrazzino dell’appartamento, forse per un difetto della stessa si è verificata l’esplosione.

Non pare vi siano feriti, in loco anche le forze dell’ordine per accertare le dinamiche dell’accaduto, tanta la paura tra i residenti all’ora di pranzo.